خسائر "الإنماء طوكيو" تتراجع 96% في 2020

تراجعت خسائر شركة الإنماء طوكيو مارين، بنسبة 95.7% في 2020، لتسجل 1.45 مليون ريال، مقابل نحو 34 مليون ريال في 2019.

وقالت "الإنماء طوكيو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة للسنة الحالية مقارنة مع السنة السابقة يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 43.9%، والانخفاض في مصاريف وتكاليف الاكتتاب بنسبة 16.1%، والانخفاض في الاحتياطيات الفنية بنسبة 133.6%.

وأشارت الشركة إلى الزيادة في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 190%، إضافة إلى الزيادة في دخل الاستثمار بنسبة 10.9%.

وأوضحت أنه على الرغم من من إيجابية جميع ما ذكر إلا أنه في المقابل تأثرت النتائج جزئيا بالانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 15.3% إضافة إلى الزيادة في التغيرات في الاحتياطيات المربوطة بوحدات بنسبة 23.5%.

وبلغت الخسائر المتراكمة في نهاية العام 2020 نحو 98 مليون ريال تعادل نسبة 32.81% من رأس المال المدفوع.