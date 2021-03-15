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سيكو البحرينية للعربية: لهذا السبب استحوذنا على "مسقط المالية" بالسعودية

سوق السعودية

سيكو البحرينية للعربية: لهذا السبب استحوذنا على "مسقط المالية" بالسعودية

"سيكو" شركة إقليمية لإدارة الأصول وبنك استثمار تدير أصولا بقيمة 2.3 مليار دولار

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دبي - رويترز

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أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "سيكو" في البحرين نجلاء الشيراوي، في مقابلة مع "العربية" أن استحواذ الشركة على 72.7% من شركة مسقط المالية في السعودية، سيوفر التواجد المباشر في السوق السعودية، التي تعد الأكبر في المنطقة.

وأوضحت أن تواجد "سيكو" كبنك استثماري سابقا في السعودية عبر عمليات الوساطة وعمليات إدارة الأصول وحفظ الأوراق المالية، سيضاف له بعد الاستحواذ التوسع في أنشطة، إدارة الأصول المدرجة مثل الأسهم والسندات والصكوك وصندوق العهدة لدى مسقط المالية، والصناديق العقارية لدى مسقط المالية، سنطور خدماتنا وننوع الأصول المدارة.

وأشارت إلى أن "مسقط المالية" أسست عام 2008 وبلغت الأصول تحت الإدارة لديها 3.5 مليار ريال، موضحة أن سبب الاستحواذ هو جودة الشركة وحسن إدارتها، إلى جانب أن الشركة لديها قاعدة عملاء متنوعة في المملكة، ولديها جميع الخدمات المرخص بها من قبل هيئة السوق المالية السعودية للعمل على تكامل الخدمات.

قالت سيكو التي مقرها البحرين، إنها أتمت صفقة للاستحواذ على 72.7%، في شركة مسقط المالية التي مقرها السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط.

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وأوضحت الشيراوي أنه تم الاستحواذ عن طريق تبادل أسهم، وهو ما سيعطي بنك مسقط أيضا 9% في سيكو، وهي شركة إقليمية لإدارة الأصول وبنك استثمار تدير أصولا بقيمة 2.3 مليار دولار.

وأوضحت أن سوق الأسهم السعودية من الأهم في المنطقة وستكون بين الأهم على المستوى العالمي، ومع الاستحواذ فإن الحصص ستزيد للجميع، وكان لتبادل الأسهم منفعة للطرفين، وكان لدى سيكو أسهم خزينة 9% وقمنا باستخدامها، في الاستحواذ على شركة قائمة، وبنفس الوقت سيكون لدينا مساهم استراتيجي في سيكو وهو بنك مسقط.

كان رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، قال في بيان سابق إن الصفقة توفر لسيكو أيضا تواجدا مباشرا في أكبر أسواق رأس المال في المنطقة.

وتبحث المؤسسات المالية بالمنطقة وفي الغرب عن فرص للتوسع في السعودية، إذ تشجعها إصلاحات في أكبر اقتصاد بالعالم العربي في إطار برنامج رؤية 2030 لخفض اعتماد المملكة على النفط.

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