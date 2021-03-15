11 أبريل.. مساهمو "أسمنت الجنوب" يناقشون توزيع 350 مليون ريال أرباحاً

دعا مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 11 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بواقع 2.5 ريال للسهم وبنسبة 25% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 350 مليون ريال.

وبحسب بيان لشركة "أسمنت الجنوب"، للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، فإن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بواقع 2.25 ريال وبنسبة 22.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 315 مليون ريال.

ويصوت المساهمون على عدة بنود أخرى منها التصويت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كانت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 31.5% إلى 609 ملايين ريال، مقابل 463 مليون ريال، خلال 2019.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة إيرادات المبيعات للعام الحالي بنسبة 27.15% مقارنة بالعام السابق، وزيادة كمية المبيعات للعام الحالي بنسبة 23.70% مقارنة بالعام السابق.