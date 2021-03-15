شعاع كابيتال تقود إصدار صكوك بـ 50 مليون دولار لـ"بيور هارفست"

أعلنت شعاع كابيتال، اليوم الإثنين، عن قيادتها لعملية إصدار صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار أميركي لصالح "بيور هارفست سمارت فارمز"، كما شاركت الصناديق المدارة من "شعاع كابيتال" بالاستثمار في الشركة في نطاق جولة التمويل هذه.

وتولت شعاع، المدرجة في سوق دبي، إنشاء، وهيكلة، وتطبيق هذا الحل التمويلي المبتكر، والذي يتضمن صكوكاً بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمدة ثلاث سنوات مع ضمانات.

وفي الوقت نفسه، جمعت "بيور هارفست" ما قيمته 10 ملايين دولار أميركي من صناديق أسهم النمو. وهي المرة الأولى في المنطقة التي تتمكن فيها شركة ناشئة من تأمين تمويل ديون الاستثمارات الجريئة من أسواق رأس المال، ما يؤكد على القدرات الفريدة التي تتمتع بها "شعاع" في هيكلة الأدوات التي تلبي أهداف الأعمال، فضلاً عن تلبية الطلب القوي من جانب المستثمرين على المنتجات مثل الاستثمارات الإسلامية والاستثمارات في مجالات بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات (الصكوك الخضراء).

وجذبت هذه الجولة الاستثمارية مجموعة استثمارات أساسية من شركة "فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتس"؛ و"سانكتا كابيتال" إلى جانب مستثمرين آخرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال، جاسم الصديقي: "تثبت شعاع من جديد قدرتها على تقديم منتجات استثمارية مبتكرة وجذابة من خلال هذا الاستثمار الأول من نوعه في "بيور هارفست سمارت فارمز". وإذ تؤمن شركتنا بوجود إمكانات هائلة في مجال التكنولوجيا، فما هذه الخطوة إلا مثالٌ واضح عن التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا المعلنة للتركيز على هذا المجال، وهذه المرة عبر دعم شركة رائدة في ميدان التكنولوجيا الزراعية لتسريع وتيرة نموها".

تأسست "بيور هارفست" في أبوظبي تلبيةً لحاجات المنطقة إلى موارد غذائية محلية ومستدامة، ومن المقرر أن تنهي الشركة الزراعية قريباً عملها على نظامها الهجين الثاني لزراعة الدفيئة عالية التقنية داخل دولة الإمارات. وتسعى "بيور هارفست" حالياً إلى تأسيس موطئ قدم لها في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت الشركة عن مشروع توسعيّ آخر في دولة الكويت بقيمة 39 مليون يورو. وستعمل الشركة، بعد انتهاء العمل على مشاريعها الجديدة، على إنتاج أصناف مختلفة من الطماطم، والخضراوات الورقية، والتوت، مع خطط لمواصلة تنويع منتجاتها في المستقبل.

ويأتي استثمار "شعاع كابيتال" في "بيور هارفست سمارت فارمز"، عقب إعلانها الأخير عن استثمار آخر في قطاع التكنولوجيا؛ وهو تكنولوجيا البث "أنغامي"، المنصة الرائدة في بث الموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا عربية تُدرج في بورصة ناسداك من خلال اندماجها مع شركة الاستحواذ المدرجة ذات الأغراض الخاصة "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك". كما تعمل "شعاع كابيتال" كمستشار مالي ومدير اكتتاب عالمي لشركة "أنغامي".