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شعاع للعربية: "بيور هارفست" يمكنها تحويل الصكوك لأسهم بالشركة

سوق دبي

شعاع للعربية: "بيور هارفست" يمكنها تحويل الصكوك لأسهم بالشركة

بعد انتهاء أجلها البالغ 3 سنوات

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "شعاع كابيتال" جاسم الصديقي، إن قيادة شركته لعملية إصدار صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار أميركي لصالح "بيور هارفست سمارت فارمز" يعد أول تمويل ديون الاستثمارات الجريئة من أسواق رأس المال لشركة تكنولوجية بالمنطقة، في ظل مشاركة الصناديق المدارة من "شعاع كابيتال" بالاستثمار في الشركة في نطاق جولة التمويل هذه.

وأضاف في حديثه للعربية أن هذه الصكوك المصدرة تعتبر من الصكوك الخضراء، لأنه يمول شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية، كما أن هذه الصكوك تستهدف تمويل إنشاء مزرعة ذكية في أبوظبي.

وأشار إلى أن المشاركين في التمويل هم مستثمرون محليون في صناديق شعاع كابيتال، بجانب مستثمرين عالميين فايكينغ كابيتال، و سانكتا كابيتال.

شعاع كابيتال تقود إصدار صكوك بـ 50 مليون دولار لـ شركات سوق دبي شعاع كابيتال تقود إصدار صكوك بـ 50 مليون دولار لـ"بيور هارفست"

وفي الوقت الذي رفض فيه الإفصاح عن عوائد تلك الصكوك، قال إنه عادة ما تفوق نسبة 9%.

وبالنسبة لسداد تلك الصكوك بعد انتهاء أجلها البالغ 3 سنوات، فإنه يعود للشركة ذاتها، إذا ما كانت ستقوم بسدادها نقدا أم تحويل الصكوك إلى أسهم في رأسمال الشركة، وفقا للصديقي.

أعلنت شعاع كابيتال، اليوم الاثنين، عن قيادتها لعملية إصدار صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار أميركي لصالح "بيور هارفست سمارت فارمز"، كما شاركت الصناديق المدارة من "شعاع كابيتال" بالاستثمار في الشركة في نطاق جولة التمويل هذه.

وتولت شعاع، المدرجة في سوق دبي، إنشاء، وهيكلة، وتطبيق هذا الحل التمويلي المبتكر، والذي يتضمن صكوكاً بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمدة ثلاث سنوات مع ضمانات.

وفي الوقت نفسه، جمعت "بيور هارفست" ما قيمته 10 ملايين دولار أميركي من صناديق أسهم النمو. وهي المرة الأولى في المنطقة التي تتمكن فيها شركة ناشئة من تأمين تمويل ديون الاستثمارات الجريئة من أسواق رأس المال، ما يؤكد على القدرات الفريدة التي تتمتع بها "شعاع" في هيكلة الأدوات التي تلبي أهداف الأعمال، فضلاً عن تلبية الطلب القوي من جانب المستثمرين على المنتجات مثل الاستثمارات الإسلامية والاستثمارات في مجالات بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات (الصكوك الخضراء).

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