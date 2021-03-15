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بيور هارفست تجمع 50 مليون دولار للزراعة في الصحراء

A farmer carries a box containing freshly harvested corns on a farm in Al-Kharj, 77 km (48 miles) south of Riyadh in Saudi Arabia. (File photo: Reuters)
مزارع في السعودية
شركات

بيور هارفست تجمع 50 مليون دولار للزراعة في الصحراء

منشأة لإنتاج الطماطم ضمن شراكة مع نادك السعودية

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دبي - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الزراعية الإماراتية بيور هارفست للمزارع الذكية الاثنين، إن الشركة جمعت 50 مليون دولار عن طريق صكوك، لتصبح أول شركة ناشئة في المنطقة تدبر رأس المال الاستثماري من أسواق الدين.

وكانت الشركة جمعت 10 ملايين دولار من رأس المال المساهم به في يناير كانون الثاني، حسبما قاله سكاي كيرتز مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي في تصريحات لرويترز.

ومن المقرر استخدام تلك الستين مليون دولار لبناء اثنتين من "الصوب الزراعية الهجين عالية التقنية" في الإمارات من أجل إنتاج الطماطم (البندورة)، المنتج الرئيسي للشركة حاليا، والخضراوات الورقية في ظروف دافئة ومشمسة على مدار السنة.

سيسمح التمويل كذلك للشركة بتعديل منشأة قائمة لإنتاج التوت في الإمارات وتشييد واحدة لإنتاج الطماطم في السعودية ضمن شراكة مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 20% فيها.

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وقال كيرتز إن إنتاج بيور هارفست الإجمالي سيبلغ حوالي 75 طنا متريا في الأسبوع بحلول يونيو حزيران، ارتفاعا من ما بين 10 أطنان و14 طنا حاليا.

إصدار الصكوك البالغ 50 مليون دولار مرفق بقسيمة أرباح نسبتها 8%، مع سداد 7% عينيا عند الاستحقاق. ومدرج به أيضا ضمانات يمكن للمستثمرين ممارستها، عند تحقق تطورات معينة، لتملك حصص في الشركة.

وتطمح الشركة إلى تصدير إنتاجها، لكن كيرتز قال إن أمامها "طريقا طويلة" قبل أن تُغطي واردات الخليج، الذي تشتري دوله نحو 80% إلى 90% من استهلاكها من الأغذية الطازجة.

وتعتزم الشركة طرق أسواق المال مجددا خلال أقل من ثلاثة أشهر بأداة لاستكمال مشروع متعدد المحاصيل قيمته 39 مليون يورو (47 مليون دولار) في الكويت.

بلغ إجمالي الالتزامات التي جمعتها بيور هارفست 216 مليون دولار، منها 151.5 مليون دولار أدوات دين متنوعة والبقية مساهمات في رأس المال، تشمل حوافز من مكتب أبوظبي للاستثمار، قال كيرتز إنها "كبيرة"، لكنه لم يحدد أكثر.

تتوقع بيور هارفست دخول أسواق خارج منطقة الخليج في العام القادم أو في 2023، وقال كيرتز إن الشركة تجري محادثات لإقامة مشاريع في جنوب شرق آسيا بالاشتراك مع ثري من الفلبين.

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