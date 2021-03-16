إيرادات "أوراسكوم للتنمية" تتجاهل كورونا وتقفز لـ5 مليارات جنيه

كشفت نتائج أعمال شركة "أوراسكوم للتنمية"، ارتفاع الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 7% إلى نحو 5 مليارات جنيه، وذلك على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وخاصة تأثيره على قطاع الفنادق.

ووفق نتائج الأعمال، فقد ارتفعت إيرادات القطاع العقاري بشكل ملحوظ لتصل إلى 3.3 مليار جنيه بنسبة 37.3% نتيجة الإسراع من عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات. وقد ارتفع مجمل الربح بنسبة 5.6% ليصل إلى 1.41 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 1.34 مليار جنيه خلال عام 2019.

وتمكنت المجموعة من الحفاظ على هامش مجمل ربح جيد بنسبة 28.4% خلال عام 2020 مقابل 28.8% خلال عام 2019 مما يؤكد على إمكانية الشركة في إدارة التكاليف خلال التحديات التي تواجهها.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية نحو 1.37 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.3 مليار جنيه مقابل نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام 2019.

واستمر الأداء القوي لشركة البحر الأحمر للتشييد والبناء في زيادة حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 43.3% لتصل إلى 136.3 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 95.1 مليون جنيه خلال 2019.

كما تمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل، ونتيجة انخفاض أسعار الفائدة فقد انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 23.2% لتصل إلى 324.5 مليون جنيه مصري خلال عام 2020 مقابل 422.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وبلغ صافي الربح 571.3 مليون جنيه خلال 2020 مقابل 705.6 مليون جنيه خلال 2019. يتضمن صافي خسائر في العملات الأجنبية بلغت 43.9 مليون جنيه مقارنة بمكاسب العملات الأجنبية التي بلغت 228.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

واستمرت الشركة في الحفاظ على مستوى السيولة الجيد، فقد ارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 79.6% ليصل إلى 2.1 مليار جنيه خلال 2020 مقابل 1.1 مليار جنيه في العام المالي 2019.

وبلغ رصيد القروض 3.5 مليار جنيه خلال عام 2020 وبلغ صافي الدين 1.5 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال عام 2019. وانخفض معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك و البنود غير النقدية من 1.6 مرة خلال 2019 إلى 1.1 مرة خلال عام 2020.