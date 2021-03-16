.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

توقف تطبيق سيغنال عن العمل في الصين

تطبيق سيغنال
تطبيق سيغنال
اقتصاد الصين

توقف تطبيق سيغنال عن العمل في الصين

زادت شعبيته بعد "شروط واتساب"

متابع الغاء المتابعة

شنتشن (الصين) - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مستخدمون إن تطبيق التراسل المشفر سيغنال لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية صباح اليوم الثلاثاء.

وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

كما تعذر الوصول إلى موقع سيغنال في الصين صباح اليوم الثلاثاء. ولم يرد فريق سيغنال الإعلامي على طلب التعليق. ولم يتسن
الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.

وشهد استخدام سيغنال زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بعد السادس من يناير عندما قام تطبيق واتساب بتحديث شروط الخصوصية واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة فيسبوك والوحدات التابعة لها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول
والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي والدة الطفل الجزائري الذي أنقذه شاب سوري: أشعر بمعاناة أم فادي

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد