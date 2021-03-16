توقف تطبيق سيغنال عن العمل في الصين

قال مستخدمون إن تطبيق التراسل المشفر سيغنال لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية صباح اليوم الثلاثاء.

وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

كما تعذر الوصول إلى موقع سيغنال في الصين صباح اليوم الثلاثاء. ولم يرد فريق سيغنال الإعلامي على طلب التعليق. ولم يتسن

الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.

وشهد استخدام سيغنال زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بعد السادس من يناير عندما قام تطبيق واتساب بتحديث شروط الخصوصية واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة فيسبوك والوحدات التابعة لها.