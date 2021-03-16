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مناجم المغربية تشتري 65% في منجم ذهب بالسودان

منجم ذهب
منجم ذهب
اقتصاد المغرب

مناجم المغربية تشتري 65% في منجم ذهب بالسودان

تكلفة خطط التوسع 250 مليون دولار

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الرباط - رويترز

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قالت مناجم المغربية للتعدين اليوم الثلاثاء، إنها أتمت صفقة مع وانباو الصينية للتعدين تستحوذ بموجبها على 65% من مشاريع توسعة منجم ذهب قبقبة السوداني.

وأوضحت مناجم في بيان أن من المتوقع وصول تكلفة خطط التوسع إلى 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أونصة.

وأضافت أن الاستحواذ ينسجم مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في السودان والقارة الإفريقية عموما.

وإلى جانب المغرب والسودان، تعمل الشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والغابون وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي.

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