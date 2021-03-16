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أرباح "متطورة" تهبط 8.7% في 2020 لـ26 مليون ريال

الشركة السعوديىة للصناعات المتطورة
الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"
سوق السعودية

أرباح "متطورة" تهبط 8.7% في 2020 لـ26 مليون ريال

بسبب انخفاض الإيرادات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" بنسبة 8.7% في العام 2020، لتسجل نحو 26.07 مليون ريال بعد الزكاة، مقابل 28.55 مليون ريال في 2019.

وقالت "متطورة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع مصاريف الزكاة الشرعية.

وأضافت أن ذلك على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من إحدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، تراجع صافي ربح "متطورة" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 35.8% ليصل إلى 20.55 مليون ريال، مقارنة بنحو 31.99 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، تحولت "متطورة" لتحقيق صافي ربح 5.52 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل خسائر نحو 3.44 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

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