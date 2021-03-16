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أسمنت نجران تنتهي من تأسيس شركة نقل

أسمنت نجران
شركة أسمنت نجران
سوق السعودية

أسمنت نجران تنتهي من تأسيس شركة نقل

ذات مسؤولية محدودة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت نجران، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إنشاء شركة نقل ذات مسؤولية محدودة والحصول على جميع التراخيص اللازمة للتشغيل.

كانت أسمنت نجران قد انتهت من تأسيس الشركة وإصدار الترخيص المبدئي لمزاولة النشاط الصادرة من هيئة النقل العام.

وفي نوفمبر 2019، قرر مجلس إدارة الشركة المضي قدماً في إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة، بعد إعلانها في مايو 2017 عن اعتزامها تأسيس شركة النقل، وأرجعت الشركة تأخر تنفيذ المشروع إلى قرار مجلس الإدارة السابق بسبب ظروف السوق في ذلك الوقت.

يذكر أن الأرباح السنوية لشركة أسمنت نجران قد ارتفعت بأكثر من 280% لتصل إلى 204 ملايين ريال.

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وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن إضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل.

وسجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات السنوية بنسبة 50% لتصل إلى 620 مليون ريال.

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