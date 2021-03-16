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"إكسترا" تشتري 82 ألف سهم خزينة بـ8 ملايين ريال

لشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا
الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

"إكسترا" تشتري 82 ألف سهم خزينة بـ8 ملايين ريال

بمتوسط سعر شراء للسهم 97.67 ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، عن إكمال شرائها للكمية المطلوبة من أسهمها بعدد 81,784 سهماً وذلك بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها إلى البرنامج الحالي المعتمد لأسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

وقالت "إكسترا"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الأسهم المشتراة تبلغ نحو 8 ملايين ريال، بمتوسط سعر شراء للسهم 97.67 ريال.

وأوضحت أن الموافقة على شراء الشركة لأسهمها وافق عليه المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 5 مايو 2020م.

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وأكدت الشركة إتمامها لعملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة فقط، وأنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة، وهي أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وفي تلك الأثناء يتداول سهم "إكسترا" في سوق الأسهم السعودية عند سعر 97 ريالاً، بتراجع نسبته 1.02%.

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