"البحري" توقّع عقدا طويل الأجل لاستئجار 9 ناقلات مواد كيمائية

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع قطاع "البحري للكيماويات" عقدا طويل الأجل لاستئجار سفن بنظام Time Charter مع الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات UACC ومقرها دبي.

وبموجب العقد ستنضم 9 ناقلات كيماويات متوسطة المدى من فئة IMO2 إلى أسطول "البحري للكيماويات" اعتباراً من أبريل 2021، ليصل إجمالي عدد السفن من نفس الفئة التي تعمل بها إلى 31 سفينة، وفقا لبيان الشركة الصادر أمس الاثنين.