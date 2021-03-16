"الخضري" تطلب من المحكمة تمديد مهلة إعادة التنظيم المالي

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري "الخضري"، اليوم الثلاثاء، عن تقدمها للمحكمة التجارية بالدمام بطلب تمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لمدة 30 يوماً إضافية لما طرأ من مستجدات مؤثرة على الشركة وعلى المقترح.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المستجدات تتمثل في اعتماد قائمة مطالبات الدائنين بشكل نهائي وتأثيرها على نصاب التصويت، وإعداد واعتماد القوائم المالية للشركة للأعوام 2018 ، 2019، 2020، والمتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل وما لها من تأثير على بيان ديون الشركة وتدفقاتها المالية المستقبلية.

وأشارت كذلك إلى الملاحظات المستلمة من الدائنين على شروط التسوية والتي قد تؤثر على أساس شروط وبنود جدولة الديون وآلية السداد في مقترح إعادة التنظيم المالي.

كانت "الخضري"، قد أعلنت عن استلام رسالة عبر البريد الإلكتروني من أمين إعادة التنظيم المالي يفيد استلامه للحكم النهائي الصادر من المحكمة التجارية بالرياض - دائرة الاستئناف الخامسة القاضي بقبول اعتراض بنك الرياض وادراج مبلغ نحو 4.32 مليون ريال، والبنك الأول إدراج مبلغ نحو 169.37 مليون ريال.

وقبول اعتراض شركة أبناء عبدالله الخضري بعدم إدراج ديون شركة آل سالم للتكييف، وقبول اعتراض مساحات العقارية بإدراج كامل الرصيد البالغ نحو 5.88 مليون ريال، واعتراض شركة أبناء عبدالله الخضري بعدم إدراج دين مؤسسة سلطان عبدالله المطرف، وقبول اعتراض وائل عبد الولي عبد الحميد وتعديل المبلغ المستحق إلى نحو 227.3 ألف ريال، كما جاء في منطوق الحكم رفض باقي الاعتراضات الأخرى وعددها عشرون اعتراضاً مقدمة من عدة أطراف.

وأشارت الشركة إلى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لها بموجب قرار الدائرة الأول بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 28 شوال 1440 هـ، بالقضية رقم (4407) وإشارة إلى المهلة المحددة لتسليم مقترح إعادة التنظيم المالي المحددة بـ (30) يوماً من تاريخ النطق بالحكم النهائي الصادر من دائرة الاستئناف المختصة بالمحكمة التجارية بالرياض في 16 فبراير 2021.