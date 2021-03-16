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الصناعات الكهربائية تتحول للربحية بـ 24 مليون ريال في 2020

شركة الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

الصناعات الكهربائية تتحول للربحية بـ 24 مليون ريال في 2020

بسبب ارتفاع المبيعات إلى 648.7 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تحولت شركة الصناعات الكهربائية، لتحقيق صافي ربح نحو 23.9 مليون ريال في 2020، مقارنة بخسائر نحو 40.19 مليون ريال في 2019.

وقالت الصناعات الكهربائية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب التحول لصافي ربح يعود إلى ارتفاع المبيعات من 577.6 مليون ريال إلى 648.7 مليون ريال، وتنوع المنتجات المبيعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وأشارت كذلك إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع من 30.9 مليون ريال إلى 27.5 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات المالية من 11.1 مليون ريال إلى 7.5 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة ومستوي التمويل.

وارتفع إجمالي ربح شركة الصناعات الكهربائية بنسبة 115.2% في 2020، لتصل إلى 109.1 مليون ريال، مقابل 50.72 مليون ريال في العام 2019.

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