الصناعات الكهربائية تتحول للربحية بـ 24 مليون ريال في 2020

تحولت شركة الصناعات الكهربائية، لتحقيق صافي ربح نحو 23.9 مليون ريال في 2020، مقارنة بخسائر نحو 40.19 مليون ريال في 2019.

وقالت الصناعات الكهربائية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب التحول لصافي ربح يعود إلى ارتفاع المبيعات من 577.6 مليون ريال إلى 648.7 مليون ريال، وتنوع المنتجات المبيعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وأشارت كذلك إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع من 30.9 مليون ريال إلى 27.5 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات المالية من 11.1 مليون ريال إلى 7.5 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة ومستوي التمويل.

وارتفع إجمالي ربح شركة الصناعات الكهربائية بنسبة 115.2% في 2020، لتصل إلى 109.1 مليون ريال، مقابل 50.72 مليون ريال في العام 2019.