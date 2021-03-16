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المراعي تستحوذ على بيك مارت في الإمارات والبحرين بـ25.5 مليون دولار

سوق السعودية

المراعي تستحوذ على بيك مارت في الإمارات والبحرين بـ25.5 مليون دولار

تمول الصفقة من التدفق النقدي التشغيلي لشركة المراعي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المراعي عن إبرام اتفاقية بيع وشراء مع مساهمي شركة بيك مارت في تاريخ 15 مارس 2021؛ للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة والتي تشمل شركتي بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين، بقيمة مؤسسية تبلغ 93.5 مليون درهم إماراتي (نحو 25.46 مليون دولار).

وقالت المرعي في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن شركة بيك مارت تعمل في تصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة لقطاع الخدمات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

وأضافت أن انضمامها لشركة المراعي سيؤدي إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات الشركة، الأمر الذي سيعزز من قدرة المراعي على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة باعتباره هدف محوري ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

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وأوضحت أن الصفقة بالكامل ستمول من التدفق النقدي التشغيلي لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي لعملية الاستحواذ في نتائج الربع القادم. فيما تظل الصفقة خاضعة للحصول على بعض الموافقات الإلزامية والتنظيمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المراعي على عدم وجود أطراف ذات صلة في عملية الاستحواذ.

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