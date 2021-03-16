"الوطنية للبناء" تتراجع عن شراء 50% من الشركة "الألمانية السعودية" 

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن إلغاء مذكرة التفاهم لشراء 50% من قيمة حصص رأسمال الشركة الألمانية السعودية للصناعة والمقدرة بنحو 200 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن ذلك نظراً لعدم الوصول لاتفاق بين الطرفين لتنفيذ عملية الشراء موضوع المذكرة.

وكانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق قد وقعت مذكرة التفاهم مع الشركة الألمانية السعودية في 13 فبراير 2020، وجرى تمديدها عدة مرات انتهت في 20 ديسمبر 2020.

يذكر أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قد وقعت اتفاقية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته بقيمة 180 مليون ريال.

وكانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قد أعلنت نهاية نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

وتعمل "أجيج" في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان، وفقا لبيان سابق للشركة.