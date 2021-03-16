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خسائر "صدارة للكيميائيات" تتراجع 78% في 2020

صدارة
شعار شركة صدارة
سوق السعودية

خسائر "صدارة للكيميائيات" تتراجع 78% في 2020

بسبب انخفاض تكلفة المبيعات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية عن النتائج المالية السنوية لشركتھا الأم شركة صدارة للكیمیائیات، بتراجع صافي الخسارة بنسبة 77.77% خلال العام 2020، لتهبط إلى 3.22 مليار ريال، مقابل 14.49 مليار ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة لھذا العام مقارنة مع العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات مدعوما بارتفاع طفيف في أسعار المنتجات.

وأضافت أنه في العام السابق 2019، تتضمن تكلفة المبيعات مخصص انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ قدره 9.2 ملیار ریال.

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وقالت شركة صدارة للخدمات الأساسية عن شركة صدارة للكيميائيات، إنه بناءً على البيانات المالية المدققة لنهاية العام 2020 وكونها شركة ذات مسؤولية محدودة، فقد بدأت الإجراءات المطلوبة بموجب لائحة الشركات في المملكة العربية السعودية من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية في 4 مارس 2021 لمواصلة الشركة.

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