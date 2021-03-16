نادك تتحول للربحية في 2020 وتحقق 35.65 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية السنوية لعام 2020، محققة أرباح بلغت 35.65 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 7.3 مليون ريال خلال 2019.

وارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي بنسبة 3.5% إلى 2.3 مليار ريال، مقابل 2.225 مليار ريال خلال 2019. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان وتصنيع الأغذية بنسبة 2.84٪ وزيادة مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 12.97٪.

وعزت الشركة تحقيق أرباح إلى أنها تلقت الشركة خطاباً من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية مساحة الأرض التي تم إحياؤها في حائل ووادي الدواسر والجوف. تم الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال سعودي في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر.

خلال عام 2019، سجلت الشركة خسارة بقيمة 42.94 مليون ريال من عقود أدوات مالية مشتقة بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد (CIF) وعقود تبادل العملات بالدولار الأمريكي / ريال سعودي. لا يوجد مثل هذا البند خلال الفترة الحالية.

انخفضت المصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بنسبة 2.45٪ مقارنة بالعام الماضي نتيجة انخفاض مصروفات منافع الموظفين، وقابل هذا الانخفاض جزئياً زيادة في أتعاب المهن والاستشارات وتقنية المعلومات خلال العام الحالي، وفقا للشركة.

وفي الربع الرابع، حققت الشركة خسائر بلغت 69 مليون ريال خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع خسائر بـ 60 مليون ريال في الربع الأخير 2019.