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أنسي ساويرس للعربية: سأترك منصبي في بلتون لهذا السبب

شركات

أنسي ساويرس للعربية: سأترك منصبي في بلتون لهذا السبب

رئيس مجلس إدارة أوراسكوم المالية القابضة: نرى فرصاً واعدة بالخدمات والمنتجات الرقمية المالية بمصر

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة تولي أنسي نجيب ساويرس رئاسة مجلس الإدارة للشركة، وتوليه أيضا رئاسة مجلس إدارة شركة بلتون فاينانشال.

وقال ساويرس، في مقابلة مع "العربية"، إنه سيحتفظ بمنصبه في أوراسكوم المالية لكنه سيترك منصبه في بلتون، مؤكداً أن التوجهات تسير بالاحتفاظ بالإدارات التنفيذية في بلتون المعتمدة على الوساطة المالية.

وأضاف أن منصبه في بلتون مؤقت، لمرحلة انتقالية، لكونه متخصصا في الخدمات الرقمية، وأن التغييرات التي حصلت تستهدف مجالس الإدارة وليس الإدارات التنفيذية.

وشرح أن تقسيم الشركة يهدف للتركيز في القطاع المالي بمفرده، و"لدينا خطة طويلة المدى من أساسها الشمول المالي للمجتمع المصري والتحول الرقمي الذي زادت الجائحة من أهميته، ونرى فيه فرصاً كبيرة".

وعقد للمقارنة بين انتشار الهواتف الذكية بنسبة تزيد على 100% في المجتمع المصري، بينما الخدمات المصرفية الرقمية تسجل نسبة أقل من 30%، وهذا يشير إلى وجود فرص في تطوير خدمات مالية رقمية لجميع شرائح المجتمع.

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وأوضح أن هذه الخدمات والمنتجات تشمل الدخول بالتعاملات النقدية وغير النقدية والتماشي مع خطة الدولة في تنفيذ استراتيجية 2030 وعلى غرار دول مثل البرازيل وإندونيسيا فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية وغيرها.

وكانت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قد قامت بخطة تقسيم الشركة إلى شركتين هما أوراسكوم للاستثمار وأوراسكوم المالية القابضة التي تضم كلا من بلتون فايننشال وثروة كابيتال. وتم إدراج أوراسكوم المالية في البورصة المصرية في 17 فبراير الماضي.

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