رويترز: "المراكز العربية" تحضر لإصدار صكوك بـ500 مليون دولار

تتحضر شركة "المراكز العربية" لإصدار صكوك بـ500 مليون دولار، وفقا لما ورد في "رويترز".

وكانت كل من شركة المراكز العربية وشركة فواز الحكير، قد أعلنتا في بداية الشهر الجاري، استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار.

وقالت شركة المراكز العربية، آنذاك، إنها وقعت اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 39.253 ألف سهم عادي من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأسمالها.

وذكرت الحكير أن تمويل الصفقة البالغة قيمتها 68.9 مليون ريال (18.4 مليون دولار) سيكون من موارد الشركة الذاتية.

وأضافت في بيانها للسوق المالية السعودية "تداول"، أن هذا الاستحواذ جرى على عدد 13,598 من الأسهم الحالية للشركة المستهدفة بقيمة 6,360,348 دولار (23,857,286 ريال)، بجانب زيادة رأسمال الشركة المستهدفة بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11,999,906 دولارات (44,999,647 ريال).

وتعد شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، المالك والمشغل للموقع الإلكتروني www.vogacloset.com. وسيستمر تشغيل الشركة المستهدفة وإدارتها بشكل مستقل عن طريق فريقها التنفيذي والإداري المؤسس، والذي يتضمن الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس مجلس الإدارة. وستواصل الشركة المستهدفة إدارة وتشغيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.

وستتيح هذه الصفقة لشركة المراكز العربية الوصول إلى موقع إلكتروني دولي رائد يتمتع بمكانة وحضور قويين في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وتقريبها من عملائه.