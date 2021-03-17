إيرادات "هيرميس" تقفز 12% لـ 5.5 مليار جنيه في 2020

تمكنت المجموعة المالية هيرميس، المُدرجة بالبورصة المصرية، من تحقيق نمو سنوي في إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 12% لتصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه.

ووفق نتائج الأعمال، فإن نمو الإيرادات يعكس الأداء القوي لقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر، والذي ارتفعت إيراداتهما بمعدل سنوي 33% لتسجل 881 مليون جنيه خلال عام 2020، حيث ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة سنوية 28% لتبلغ 413 مليون جنيه.

بينما ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 37% لتسجل 468 مليون جنيه خلال نفس الفترة نتيجة التخارج من محفظة مشروعات الطاقة الشمسية.

وساهم قطاع التمويل غير المصرفي في دعم نتائج المجموعة، في ضوء نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 13% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال عام 2020، ومدعومًا بنمو نتائج جميع أنشطته التابعة، حيث تضاعفت إيرادات شركة "ڤاليو" للتمويل الاستهلاكي بمعدل يتجاوز أربع مرات لتسجل 111 مليون جنيه خلال عام 2020.

وارتفعت إيرادات خدمات التأجير التمويلي والتخصيم التي يتم تقديمها من خلال شركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بنسب سنوية 17% و178% على التوالي خلال نفس الفترة مما يعادل 184 مليون جنيه و25 مليون جنيه على التوالي، بينما ارتفعت إيرادات شركة "تنمية" بمعدل سنوي 3% لتبلغ 1.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس استقرار محفظة التمويلات مقارنةً بالعام السابق.

فيما تأثرت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بتباطؤ أسواق رأس المال العالمية في ظل التحديات الناتجة عن أزمة (كوفيد – 19)، حيث انخفضت بمعدل سنوي 19% إلى 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020.

ويعكس ذلك تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 28% لتبلغ 237 مليون جنيه في ظل تأثر أسواق الأسهم بتحديات انتشار الفيروس، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 17% لتبلغ مليار جنيه على خلفية تباطؤ أنشطة التداول بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة خلال العام.

وارتفعت إيرادات أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 36% لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2020، مدعومةً بتعافي أسواق رأس المال الإقليمية وما ترتب على ذلك من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية والاستثمارات.

وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة 3.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بزيادة سنوية 17%، نظرًا لارتفاع المصروفات المتعلقة بأجور العاملين على خلفية استمرار المجموعة في تنمية فريق العمل، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى وارتفاع المخصصات وتكاليف الإهلاك على مدار العام. وقد بلغت نسبة مصروفات العاملين إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية 42% خلال نفس الفترة، وهو ما يتوافق مع أهداف الإدارة للحفاظ على تلك النسبة عند أقل من 50%.

كما بلغ إجمالي الربح التشغيلي (قبل احتساب المخصصات) 2.2 مليار جنيه خلال عام 2020، بزيادة سنوية 16%. ونتج عن ذلك نمو صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 4% ليسجل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، علمًا بأن تلك النتائج تعكس قدرة المجموعة المالية هيرميس على تعزيز معدلات الربحية على الرغم من الظروف الاستثنائية بمختلف الأسواق.

وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.3 مليار جنيه خلال عام 2020، وهو تراجع سنوي بنسبة 5% نظرًا لارتفاع مصروفات الضرائب خلال نفس الفترة، والتي تضمنت مصروفات ضريبية مؤجلة على الأرباح غير المحققة من الاستثمارات، وكذلك رد الإيرادات الضريبية المؤجلة لعام 2019 على مستوى الشركة القابضة.