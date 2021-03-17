أكبر شركة لتجارة النفط في العالم تحقق أرباحاً قياسية في 2020

حققت مجموعة فيتول لتجارة النفط أرباحا قياسية بلغت 3 مليارات دولار العام الماضي، مع نجاحها في تجاوز التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة خلال عام.

وأشار تقرير وكالة بلومبرغ إلى أن الشركة لم تغلق حتى الآن حساباتها للعام 2020، مضيفا أنها قد تستخدم أرباح العام الماضي لشطب ديون وهو ما سيخفض الرقم النهائي لصافي الدخل.

والرقم القياسي السابق لأرباح الشركة هو 2.3 مليار دولار وسجلته في عامي 2009 و2019.

وحققت الشركة التي تقوم ببيع 8 ملايين برميل من النفط والمشتقات يوميا، الجزء الأكبر من أرباحها خلال الربع الثاني من العام الماضي، عندما انهارت أسعار النفط، وهو ما سمح للتجار بشراء النفط بسعر منخفض وتخزينه، ثم بيعه بأسعار مرتفعة في سوق العقود الآجلة.