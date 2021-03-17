.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "الأهلي ريت1" تتراجع 75% في 2020 لـ14.7 مليون ريال

الأهلي ريت 1
شعار صندوق "الأهلي ريت 1"
سوق السعودية

أرباح "الأهلي ريت1" تتراجع 75% في 2020 لـ14.7 مليون ريال

العائد للفترة بلغ 1.07%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر التقرير المالي السنوي لصندوق "الأهلي ريت 1"، تراجع صافي الربح بنسبة 75.47% خلال السنة المالية 2020 إلى 14.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 60.03 مليون ريال في 2019.

وبحسب بيان شركة الأهلي المالية مدير الصندوق، للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، فإن إيرادات الصندوق من العقارات بلغت 141.3 مليون ريال في 2020، مقابل 151.7 مليون ريال في 2019.

وبلغ صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 1.32 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 1.37 مليار ريال بنهاية 2019.

4 أبريل.. مساهمو شركات سوق السعودية 4 أبريل.. مساهمو "أسترا الصناعية" يناقشون توزيع 60 مليون ريال أرباحاً

وبحسب بيان الصندوق، فإن العائد للفترة بلغ 1.07%، وبلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية 2020، نحو 137.5 مليون وحدة.

ويحتسب العائد بقسمة صافي الربح على صافي قيمة الأصول عند بداية الفترة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة
بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد