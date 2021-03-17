أرباح "الأهلي ريت1" تتراجع 75% في 2020 لـ14.7 مليون ريال

أظهر التقرير المالي السنوي لصندوق "الأهلي ريت 1"، تراجع صافي الربح بنسبة 75.47% خلال السنة المالية 2020 إلى 14.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 60.03 مليون ريال في 2019.

وبحسب بيان شركة الأهلي المالية مدير الصندوق، للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، فإن إيرادات الصندوق من العقارات بلغت 141.3 مليون ريال في 2020، مقابل 151.7 مليون ريال في 2019.

وبلغ صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات 1.32 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 1.37 مليار ريال بنهاية 2019.

وبحسب بيان الصندوق، فإن العائد للفترة بلغ 1.07%، وبلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية 2020، نحو 137.5 مليون وحدة.

ويحتسب العائد بقسمة صافي الربح على صافي قيمة الأصول عند بداية الفترة.