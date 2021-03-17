أرباح الأهلي للتكافل السنوية تنمو 9.3% إلى 8 ملايين ريال 

أعلنت شركة الأهلي للتكافل، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة زيادة في صافي الربح بلغ 9.28%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الأرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي بلغت 8.019 مليون ريال مقارنة بـ 7.338 مليون ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 9.28%.

وحققت الشركة نموا في صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 2.255% وبلغت 14.056 مليون ريال، مقابل 13.746 مليون ريال خلال 2019.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق بنسبة 58.29% وذلك نتيجة لارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3.93%.

وانخفضت صافي المطالبات المتحملة للعام الحالي بنسبة 5.96% مقارنة بالعام السابق، أيضاً ارتفعت الإيرادات الأخرى للعام الحالي بمبلغ 2.4 مليون ريال أي بارتفاع قدره 85.59%. وعلى الرغم من انخفاض في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين واستثمارات حملة الوثائق للعام الحالي بنسبة 45.67% و 55.76% على التوالي مقارنة بالعام السابق.