أرباح مبكو 2020 تقفز 229% إلى 20.2 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 229.2%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 20.176 مليون ريال، مقابل 6.128 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعود الأسباب الرئيسية لارتفاع صافي الربح إلى زيادة إيرادات المبيعات نتيجة زيادة حجم المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض خسارة القيمة العادلة في مشتقات الأدوات المالية، وانخفاض تكلفة التمويل، وفقا للشركة.

ومع ذلك، فإن التأثير المذكور أعلاه قابله جزئيًا انخفاض متوسط أسعار البيع، وانخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف الزكاة.

وعلى صعيد متصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 وذلك لدعم مشاريع الشركة التوسعية التي تقوم بإنشائها حالياً.