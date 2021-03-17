الوطنية للبناء تنتهي من الاستحواذ على "أجيج للصلب" بـ180 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من عملية الاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته وذلك بقيمة تقدر بـ 180 مليون ريال.

كانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قد أعلنت نهاية نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

وتعمل "أجيج" في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان، وفقا لبيان سابق للشركة.

وكانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قد أعلنت عن إلغاء مذكرة التفاهم لشراء 50% من قيمة حصص رأسمال الشركة الألمانية السعودية للصناعة والمقدرة بنحو 200 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن ذلك نظراً لعدم الوصول لاتفاق بين الطرفين لتنفيذ عملية الشراء موضوع المذكرة.