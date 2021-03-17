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جرير للتسويق تعتزم توزيع 282 مليون ريال على مساهميها

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جرير
سوق السعودية

جرير للتسويق تعتزم توزيع 282 مليون ريال على مساهميها

عن أرباح الربع الرابع

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع 2020 قيمتها 282 مليون ريال.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغت 120 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم نحو 2.35 ريال، بنسبة توزيع 23.5%.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 22 مارس الجاري، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .

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