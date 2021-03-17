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"سايكو" تتحول للربحية بـ57.6 مليون ريال في 2020

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو
الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"
سوق السعودية

"سايكو" تتحول للربحية بـ57.6 مليون ريال في 2020

بسبب انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 30%

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دبي - العربية.نت

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تحولت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" إلى تحقيق صافي ربح نحو 57.58 مليون ريال خلال العام 2020، مقارنة بصافي خسائر نحو 2.38 مليون ريال في العام 2019.

وقالت "سايكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب تحقيق صافي الربح قبل الزكاة خلال العام الجاري 2020 مقارنة بصافي الخسارة للعام السابق 2019، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 30%، وانخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 8%، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4% وانخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 4% وانخفاض في ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 80% وزيادة في عمولات إعادة تأمين بنسبة 16%.

وبلغ صافي المطالبات المتحملة نحو 343.89 مليون ريال في 2020، مقابل 491.52 مليون ريال في 2019.

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وأضافت أن التحول للربحية جاء على الرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في صافي أرباح استثمارات رأس المال للمساهمين بنسبة 47%، وانخفاض في صافي ربح استثمارات حاملي الوثائق بنسبة 51% وانخفاض في إيرادات اكتتاب أخرى بنسبة 10% وانخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 25%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت "سايكو" للربحية في الربع الرابع من 2020، بنحو 17.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 11.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

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