"مهارة" توزع 75 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني من 2020

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بإجمالي 75 مليون ريال لعدد 37.5 مليون سهم.

وقالت "مهارة"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع ريالين بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأحد 31 مارس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 5 أبريل 2021.

كانت شركة مهارة للموارد البشرية، قد أعلنت عن تراجع صافي الربح بنسبة 34.83% في 2020 إلى 177.32 مليون ريال، مقابل 272.09 مليون ريال خلال 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6% مقارنة مع العام السابق، حيث انخفضت إيرادات قطاعي الأعمال والأفراد بنسب 5% و9% على التوالي مقارنة مع العام السابق، نتيجة لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة والآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومنها التوقف المؤقت خلال الربع الثاني لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة).