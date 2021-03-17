.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"مهارة" توزع 75 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني من 2020

مهارة للموارد البشرية
شعار مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

"مهارة" توزع 75 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني من 2020

تاريخ التوزيع 5 أبريل 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بإجمالي 75 مليون ريال لعدد 37.5 مليون سهم.

وقالت "مهارة"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع ريالين بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأحد 31 مارس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 5 أبريل 2021.

أرباح مبكو 2020 تقفز 229% إلى 20.2 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح مبكو 2020 تقفز 229% إلى 20.2 مليون ريال

كانت شركة مهارة للموارد البشرية، قد أعلنت عن تراجع صافي الربح بنسبة 34.83% في 2020 إلى 177.32 مليون ريال، مقابل 272.09 مليون ريال خلال 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6% مقارنة مع العام السابق، حيث انخفضت إيرادات قطاعي الأعمال والأفراد بنسب 5% و9% على التوالي مقارنة مع العام السابق، نتيجة لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة والآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومنها التوقف المؤقت خلال الربع الثاني لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة
بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد