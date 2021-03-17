4 أبريل.. مساهمو "أسترا الصناعية" يناقشون توزيع 60 مليون ريال أرباحاً

دعا مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 11 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 60 مليون ريال بنسبة 7.5% من رأس المال.

وقالت "أسترا الصناعية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستعلن عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على القوائم المالية الموحدة، وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.

كان صافي ربح مجموعة أسترا الصناعية، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 288.7% خلال العام 2020، ليصل إلى نحو 115.4 مليون ريال، مقابل نحو 29.7 مليون ريال في العام 2019.

وقالت الشركة في بيان سابق للسوق المالية السعودية "تداول"، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الأخرى والتي كانت أعلى في العام الماضي، نتيجة تحقق خسائر غير متكررة في قائمة الدخل نتيجة سداد شركة تابعة في السودان في قطاع الأدوية القروض الممنوحة لها من قبل شركتها الأم في السعودية.