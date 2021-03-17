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مصدران: بايدو تجمع 3 مليارات دولار من الإدراج بهونغ كونغ

بايدو الصينية
شعار شركة "بايدو" الصينية
شركات

مصدران: بايدو تجمع 3 مليارات دولار من الإدراج بهونغ كونغ

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هونغ كونغ – رويترز

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قال مصدران مطلعان إن محرك البحث العملاق الصيني "بايدو" سيجمع 3.08 مليار دولار بتسعير سهمه عند 252 دولارا في طرحه الثانوي في مدينة هونغ كونغ.

وتبيع بايدو المدرجة في نيويورك 95 مليون سهم ضمن صفقة، في حين يتعذر ذكر اسم المصدرين لأن المعلومات لم تُعلن بعد.

ولم ترد بايدو حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكانت شركة بايدو الصينية قد حصلت في 5 مارس الجاري على موافقة بورصة هونغ كونغ لإدراجها الثاني في المدينة.

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وتلاحق بايدو العديد من الشركات التي تسعى للحصول على موطئ قدم في سوق التداول في المركز المالي الآسيوي، بعد موجة من مبيعات الأسهم في عام 2020 والتي شهدت زيادة بنحو 17 مليار دولار.

وتم إدراج مجموعة كبيرة من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة في هونغ كونغ منذ أن بدأت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة هذا الاتجاه في أواخر عام 2019.

وقد أدى تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تهديد وصول الشركات الصينية إلى أسواق رأس المال الأميركية. كما تمكن الإدراج الثاني الشركات من توسيع قاعدة مستثمريها بالقرب من أسواقها المحلية.

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