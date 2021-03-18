تراجع أرباح موانئ دبي العالمية 29% في 2020 لـ846 مليون دولار

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، اليوم الخميس، تراجع أرباحها بنسبة 29% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق إلى 846 مليون دولار، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تجميد سلاسل التوريد وإحداث تغيير في التدفقات التجارية العالمية.

وشطبت موانئ دبي اسمها من البورصة وعاد إلى ملكية الدولة الكاملة في يونيو/حزيران الماضي. واجهت الشركة البحرية، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، تحديات مختلفة مع تصاعد فيروس كورونا والتوترات الإقليمية واستمرار الحروب التجارية.

وقالت موانئ دبي العالمية في تقريرها السنوي، إن إيراداتها في 2020 قفزت 11% إلى 8.53 مليون دولار، وهي زيادة تعزى إلى عام من عمليات الاستحواذ.

وسجلت موانئ دبي العالمية إيرادات بلغت 7.68 مليار دولار وأرباح 1.19 مليار دولار في عام 2019. وجاء شطب مشغل الموانئ من البورصة في الوقت الذي سعت فيه الشركة الأم، دبي العالمية، إلى سداد أكثر من 5 مليارات دولار للبنوك.

على الرغم من التوقعات السيئة بتراجع التجارة العالمية في الربيع الماضي، قالت موانئ دبي العالمية إن صناعة محطات الحاويات أظهرت مرونة وتحولت إلى الأتمتة والاستثمار الرقمي. في الأشهر الأخيرة، حققت الشركة نشاطًا تجاريًا نشطًا.

أبرمت موانئ دبي العالمية صفقة بقيمة 4.5 مليار دولار مع أحد أكبر مديري صناديق التقاعد الكندية لتوسيع حضورها في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ الخريف الماضي. وقد فازت بالعديد من الامتيازات المربحة هذا العام لبناء موانئ واسعة ومراكز لوجستية في إندونيسيا والسنغال وأنغولا.

وتخطط الشركة أيضًا لتقديم عرض مشترك مع مشغل موانئ إسرائيلي لميناء حيفا الذي تمت خصخصته مؤخرًا في إسرائيل، بعد صفقة اختراق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

في مؤتمر صحفي يوم الخميس ، قال سلطان أحمد بن سليم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية ، للصحفيين إن الشركة تهدف إلى الاستثمار في الموانئ البحرية الإسرائيلية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك في مدينتي أشدود وإيلات في الجنوب.

قال بن سليم: "لدى الإسرائيليين بنية تحتية جيدة وسياسات أعمال اقتصادية تشجع الاستثمار، مما يجعل الموانئ الأوروبية في متناول الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية".

تعمل موانئ دبي العالمية الآن في 61 دولة على طول بعض أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم ، من بريسبان بأستراليا في الشرق إلى برنس روبرت في كندا في الغرب. وسعت الشركة بقوة وصولها إلى منطقة القرن الأفريقي، مما جعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من اللاعبين الأجانب الرئيسيين في البحر الأحمر الاستراتيجي.