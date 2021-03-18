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أرباح أكسا للتأمين السنوية تنمو 54% إلى 167 مليون ريال

أكسا للتأمين التعاوني
أكسا للتأمين التعاوني
سوق السعودية

أرباح أكسا للتأمين السنوية تنمو 54% إلى 167 مليون ريال

قبل الزكاة 

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح قبل الزكاة بلغ 53.8%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 166.84 مليون ريال، مقابل 108.474 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعزى الزيادة في صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 55 مليون ريال (53%) إلى التحسن في نسبة الخسارة الإجمالية. حيث تحسنت نسبة الخسارة من 75% في العام 2019 إلى 70% في العام 2020.

ويعزى هذا التحسن في معدل الخسارة بشكل رئيسي الى قطاعات المركبات والممتلكات والإصابات. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الزيادة في دخل الاستثمار لحملة الوثائق والمساهمين في زيادة الأرباح. حيث ارتفع دخل الاستثمار بمقدار 6 ملايين ريال أي بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، وفقا للشركة.

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