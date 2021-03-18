"اتش سي" مستشاراً مالياً لشركة "المراعي" في هذه الصفقة

تولت شركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، دور المستشار المالي المشترك لشركة المراعي السعودية، والتي تعد أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج، لتتوج نجاحها بالاستحواذ على 100% من أسهم شركة بيك مارت لتصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة في الإمارات والبحرين، من خلال إبرام صفقة تقدر بـ 500 مليون جنيه، ما يعادل 25.5 مليون دولار تقريباً.

وتخضع عملية الاستحواذ حتى الآن للحصول على الموافقات الإلزامية والتنظيمية لإتمام الصفقة، والتي تتضمن موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات شركة المراعي، مما يعزز قدرة الشركة على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية واستراتيجية المملكة 2030.

ووفق بيان، قال رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، محمد أبوراوي، إن "هذه الصفقة تأتي في إطار دعم شركة المراعي في هذه الصفقة المهمة لتوسيع نطاق أعمالها في منتجات المخبوزات. وقمنا بإنشاء علاقة طويلة الأمد مع المراعي لأكثر من عقد، حيث كانت اتش سي المستشار المالي للشركة في استحواذها الكامل على الشركة الدولية للمشروعات الصناعية الزراعية "بيتي" في عام 2009، والتي أعلنت من خلالها دخول السوق المصري".

وأضاف: "إن إتمام تلك الصفقة هو مثال حي لقدرتنا على تنفيذ الصفقات العابرة للحدود، بالإضافة إلى القدرة على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص أفضل للمستثمرين في المنطقة عبر مكاتبها في القاهرة ومركز دبي المالي العالمي".

يذكر أن شركة المراعي تأسست في عام 1977، ويقع المقر الرئيسي لها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل الشركة بخمس فئات رئيسية مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها منتجات الألبان، والعصائر، والمخبوزات، والدواجن، وتغذية الرضع.

وتعتبر شركة المراعي حاليا رائدة في تصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم.