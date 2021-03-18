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إضافة منتجات لـ"أميانتيت" للقائمة الإلزامية لتطوير المحتوى المحلي

أميانتيت مناسبة
شركة أميانتيت
سوق السعودية

إضافة منتجات لـ"أميانتيت" للقائمة الإلزامية لتطوير المحتوى المحلي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"، اليوم الخميس، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة المياه الوطنية بإشراف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تهدف إلى تنمية وتطوير المحتوى المحلي في قطاع المياه.

وقالت "أميانتيت" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن ذلك من خلال التعاون المشترك لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير المنتجات ومراقبة جودتها وبالتالي إضافة منتجات شركة "أميانتيت" ومنها أنابيب حديد الدكتايل إلى القائمة الإلزامية لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع التشغيل والصيانة وفقاً لدليل تفضيل المحتوى المحلي وإجراءات تأهيل المصنعين.

وأضافت أن شركة "ساديب" إحدى الشركات التابعة لـ"أميانتيت"، والتي تصنع انابيب حديد الدكتايل، تعتبر من ضمن الشركات الرائدة في هذه الصناعة على مستوى الوطن العربي ولديها خبرة تناهز 30 عاماً في هذه الصناعة ومنتجات هذه الشركة تعتبر من الصناعات المهمة لمشاريع البنية التحتية وتتوافق مع توجهات شركة المياه الوطنية ومشاريعها المستقبلية.

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عن الأثر الجوهري لتوقيع هذه المذكرة قالت "أميانتيت" إنه سوف يعزز قدرة الشركة التنافسية ويعطيها الأولوية في منافسة الشركات العالمية على المستوى المحلي وبالتالي ينعكس إيجاباً على حجم المبيعات وبأسعار معقولة.

وأشارت إلى أن مدة مذكرة التفاهم سنة واحدة اعتباراً من 17 مارس 2021، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة.

كانت "أميانتيت" قد حصلت على مركز متقدم في نسبة المحتوى المحلي.

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