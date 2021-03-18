اكسترا توزع 120 مليون ريال عن أرباح النصف الثاني من 2020

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، اليوم الخميس، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الأرباح الموزعة يبلغ 120 مليون ريال، على 60 مليون سهم، ليصل حصة السهم في التوزيعات ريالين.

وستكون الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس الموافق 25 مارس 2021 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.