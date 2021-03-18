خسائر "الزامل للصناعة" ترتفع 15% في 2020 لـ160 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية لشركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" ارتفاع خسائرها بنسبة 15.17% خلال العام 2020، لتسجل 159.87 مليون ريال، مقابل نحو 138.81 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع الخسارة يعود إلى تسجيل مبلغ قدره 43.2 مليون ريال وذلك لانخفاض في قيمة أصول رأسمالية وشهرة تجارية، وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية بمبلغ 24.2 مليون ريال.

وأشارت كذلك إلى انخفاض المبيعات في كافة القطاعات، وانخفاض هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل.

وأضافت "الزامل للصناعة"، أنها حققت خلال الربع الرابع من العام 2020 فعلياً أرباحاً صافية بلغت 8.9 مليون ريال، ولكن بسبب التعديلات الخاصة بانخفاض في قيمة أصول، فقد سجلت الشركة مبلغ 34.2 مليون ريال خسائر.

وأوضحت أنه عند مقارنة الأرباح الصافية للعام المالي 2020، فقد انخفضت الخسائر إلى مبلغ 116.7 مليون ريال، إلا أنه بسبب تسجيل مبلغ 43.2 مليون ريال إضافي لانخفاض في قيمة أصول رأسمالية وشهرة تجارية فإنه يظهر ارتفاع في الخسائر الصافية.