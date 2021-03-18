صدر للخدمات اللوجستية تتحول للربحية بـ2.6 مليون ريال في 2020

تحولت شركة صدر للخدمات اللوجستية - مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً، لتحقيق صافي ربح نحو 2.58 مليون ريال خلال السنة المالية 2020، مقارنة بصافي خسائر نحو 1.9 مليون ريال في 2019.

وقالت "صدر" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن تحقيق أرباح مقابل خسائر يعود إلى زيادة المبيعات والإيرادات هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة 29% نتيجة توسع الشركة في قطاع الخدمات اللوجستية وارتباطها بعقود طويلة الأجل مع عملائها بهذا القطاع وارتفاع مبيعات معدات التخزين والقطاعات الأخرى، وكذلك انخفاض التكاليف الحكومية للقطاع الصناعي، وانخفاض تكاليف البيع لانخفاض تكاليف النقل والتركيب للمشروعات.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 29.1% في 2020 لتصل إلى 54.28 مليون ريال، مقابل 42.04 مليون ريال في 2019.