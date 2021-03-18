فهد البتار رئيساً لشركة سابك للمغذيات الزراعية

أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن قرار مجلس إدارتها بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين فهد بن مسفر البتار كرئيس لشركة سابك للمغذيات الزراعية اعتباراً من 1 مايو 2021 خلفاً للمهندس أحمد بن محمد الجبر المرشح لأحد المناصب القيادية في شركة "سابك".

وقالت سابك للمغذيات الزراعية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن فهد بن مسفر البتار حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة في المجال الصناعي، وقد تولى العديد من المناصب القيادية في شركة سابك، كان آخرها رئيس الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق).

يذكر أن شركة سافكو غيرت اسمها إلى سابك للمغذيات الزراعية، بعد أن رفعت شركة سابك حصتها فيها فوق عتبة 50%، في إطار صفقة بين الشركتين.

وبموجب هذه الصفقة، استحوذت شركة "سافكو" على وحدة المغذيات الزراعية التابعة لسابك بالكامل، وأصدرت مقابل ذلك نحو 59 مليون سهم جديد لصالح "سابك"، ما نتج عنها زيادة نسبة ملكية شركة سابك في سافكو من 43% إلى 50.1%.