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مساهمو أسمنت العربية يناقشون توزيع 125 مليون ريال أرباحاً يوم 11 أبريل

أسمنت العربية
شعار شركة أسمنت العربية
سوق السعودية

مساهمو أسمنت العربية يناقشون توزيع 125 مليون ريال أرباحاً يوم 11 أبريل

ما يعادل 12.5% من رأس المال

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دبي - العربية.نت

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دعا مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 11 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2020 بواقع 1.25 ريال لكل سهم.

وقالت "أسمنت العربية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي مبلغ التوزيع 125 مليون ريال بما يعادل 12.5% من رأس المال، إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2020 بقيمة 100 مليون ريال.

وأوضحت أنه بذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام 2020، هو 225 مليون ريال بما يعادل 22.5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 2.25 ريال للسهم.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق"، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2021.

كانت شركة الأسمنت العربية، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2020 محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 11.4%، ليبلغ 184.9 مليون ريال، مقابل 208.7 مليون ريال خلال 2019.

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