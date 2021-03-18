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هيئة السوق تُقر تخفيض رأسمال أمانة للتأمين لـ130 مليون ريال

أمانة للتأمين
شعار أمانة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

هيئة السوق تُقر تخفيض رأسمال أمانة للتأمين لـ130 مليون ريال

بالتالي ينخفض عدد الأسهم إلى 13 مليون سهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني تخفيض رأسمالها من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إنه بالتالي ينخفض عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 13 مليون سهم.

وأضافت الهيئة أن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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وتابعت: "سوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال".

وذكرت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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