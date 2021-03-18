11 أبريل.. مساهمو "المعمر" يصوتون على زيادة رأس المال لـ250 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم آي إس) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، 11 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة بإجمالي زيادة بقيمة 50 مليون ريال.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وقالت "إم آي إس"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن توصية زيادة رأس المال تهدف لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 50 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 18.95% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ليصل إلى 90.38 مليون ريال، مقارنة بنحو 75.98 مليون ريال في السنة السابقة.