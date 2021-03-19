الخطوط السعودية تقترض 3 مليارات دولار لشراء طائرات

قالت الخطوط الجوية العربية السعودية في بيان إنها وقعت اتفاق تمويل قيمته 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) للمساعدة على تمويل طائرات طلبت شراءها.

أوضحت الشركة في بيان صدر أمس أن المبلغ يغطي المتطلبات التمويلية حتى منتصف 2024، وسيسهم في تمويل شراء 73 طائرة طلبتها بالفعل.

ووقعت الخطوط السعودية الاتفاقات مع مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني والبنك العربي الوطني وسامبا وبنك الجزيرة وبنك البلاد، في حين أسدى إتش إس بي سي السعودية المشورة في الصفقة.

وطلبت الشركة طائرات إيرباص أيه320-نيو وأيه321-نيو وأيه321-إكس.إل.آر وبوينج 787-10.

وفي تصريحات سابقة الشهر الماضي، أكدت الخطوط الجوية السعودية لقناة "العربية" أنها تقوم بتحديث أسطول طائراتها كل 5 سنوات، موضحة أن هذا النهج يأتي وفق استراتيجية تضع سلامة وأمن ركاب وأطقم طائرات الخطوط السعودية في مقدمة الأولويات.

وحصلت الخطوط السعودية، على التصنيف الأعلى "الدرجة الماسية" لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً في العالم، وذلك ضمن تصنيف منظمة APEX المتخصصة في قياس أداء وخدمات شركات الطيران والتزامها بأعلى معايير السلامة والجودة وتصنيفها، بناءً على تقييم ملايين المسافرين في جميع أنحاء العالم.

وأجرت المنظمة العالمية مراجعة شاملة للإجراءات التي جرى تطبيقها من قبل شركات الطيران في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19) عالميا، وقياس مدى التزامها بالتدابير والتعليمات الاحترازية، وتوفير كل ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة المسافرين خلال هذه الظروف غير المسبوقة، وبناءً على ذلك صنفت الشركات إلى ثلاثة مستويات (ذهبي / بلاتيني / ماسي).

وجاءت الخطوط السعودية ضمن القائمة الماسية التي تضم شركات الطيران العالمية الأكثر أمانا صحيا في العالم عبر تطبيقها لأعلى معايير السلامة وإجراءات الوقاية التي توفر الأمان والاطمئنان للمسافرين.

ويأتي تصنيف الخطوط السعودية ضمن الشركات الرائدة عالميا في تطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من (كوفيد-19) تأكيدًا على التزامها بالإجراءات الاحترازية محلياً وعالميا، وتطبيقيها لأعلى معايير الأمان الصحي على جميع خدماتها وإجراءات السفر على رحلاتها، عبر دليل داخلي تم إعداده للتعامل مع الجائحة يشتمل على أكثر من 50 إجراء احترازيا لتوفير الأمان الصحي لضيوفها وموظفيها في مراحل السفر ومواقع الخدمة كافة.