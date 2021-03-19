القروض غير المنتظمة تتراجع لـ 3.6% في بنوك مصر

أكد البنك المركزي المصري قوة وصلابة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن جودة أصول القطاع تحسنت بشكل ملحوظ، وفق أحدث مؤشرات السلامة المالية الصادرة في أحدث تقارير البنك، بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وذكر تقرير حديث أصدره "المركزي المصري"، عن الاستقرار المالي، أن القروض غير المنتظمة انخفضت إلى إجمالي القروض لتسجل 3.6% بنهاية شهر ديسمبر 2020، مقابل نحو 4.2% بنهاية ديسمبر 2019.

وأوضح أن مخصصات القروض غير المنتظمة تراجعت العام الماضي إلى مستوى 96% بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 97.2% بنهاية العام 2019.

وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري إلى 48.2% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 44.8% بنهاية ديسمبر من العام 2019، ووصلت هذه النسبة إلى 46.8% بنهاية 2020 لدى أكبر 10 بنوك، مقارنة بنحو 43.9% بنهاية 2019، فيما وصلت لدى أكبر 5 بنوك تعمل في مصر إلى 47.5%، مقابل نحو 43.6% بنهاية العام 2019.

وكشف تقرير "المركزي المصري" أن معدل القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر ارتفع خلال العام الماضي ليسجل 19.5% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 18.4% في شهر ديسمبر من العام 2019.

فيما ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 17.1% خلال العام الماضي، مقابل نحو 15.9% بنهاية العام 2019.

كما زاد رأس المال الأساسي المستمر للأصول المرجحة بأوزان المخاطر ليسجل مستوى 12.6% بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 11.7% بنهاية شهر ديسمبر من العام 2019.