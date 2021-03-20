تراجع مكافأة رئيس غولدمان ساكس 3% لـ 24 مليون دولار

انخفض إجمالي تعويضات الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، بنسبة 3% إلى أقل من 24 مليون دولار في عام 2020.

حصل سولومون على أموال أقل بنسبة 2.9% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، لكنه لا يزال يجني ما يقرب من 24 مليون دولار. وفقًا لبيان البنك.

وبلغ إجمالي تعويض سولومون في العام الماضي 23.94 مليون دولار، انخفاضًا من 24.66 مليون دولار في عام 2019.

على الرغم من أن راتبه لم يتغير عند مليوني دولار في عام 2020، إلا أن مكافأة "البونص" لسولومون كانت عند 3 ملايين دولار في 2020 مقارنة مع 4.65 مليون دولار عام 2019 بحسب موقع marketwatch

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في الأثناء، ارتفعت حوافز الأسهم بمقدار 2.3 مليون دولار إلى 17.04 مليون دولار ، وانخفضت جميع التعويضات الأخرى بما يزيد قليلاً عن 29000 دولار إلى 254190 دولارًا.

تشمل جميع التعويضات الأخرى خدمات الاستشارات الضريبية، وأقساط التأمين الصحي، والتأمين ضد السرقة، والوجبات داخل المكتب وخدمات الأمن.

يأتي التراجع في التعويضات مع ارتفاع سهم Goldman بنسبة 14.7% في عام 2020 بعد ارتفاعه بنسبة 37.6% في عام 2019.

وبالمقارنة، انخفض مؤشر SPDR Financial Select Sector ETF XLF بنسبة 4.2% عام 2020 بينما ربح مؤشر داو جونز الصناعي DJIA بنسبة 7.3%.