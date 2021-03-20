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تحالف فرنسي ياباني يفوز بعقد تشغيل وصيانة مترو دبي

A picture taken on April 26, 2020, shows a partial view of the Gulf city of Dubai from inside the a metro wagon. (File photo: AFP)
مترو دبي
دبي

تحالف فرنسي ياباني يفوز بعقد تشغيل وصيانة مترو دبي

يسري العقد لمدة 15 سنة منها 9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد

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دبي - العربية.نت

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قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السبت إن تحالفا فرنسيا يابانيا فاز بعقد قيمته 147 مليون دولار (542 مليون درهم) لتشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي.

ويسري العقد لمدة 15 سنة، وهي 9 سنوات أساسية و6 سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتبارا من سبتمبر 2021، تسبقها فترة تحضيرية يتم فيها عملية تسليم الأصول والأنظمة من المشغل الحالي إلى المشغل الجديد، لضمان التشغيل الآمن لمترو وترام دبي، فور الاستلام الرسمي للمهام.

ويضم التحالف شركة كيوليس وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن. وقالت الهيئة في بيان إن ترسية العقد تأتي بعد طرحها مناقصة عامة.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فقد جرت الترسية بعد مناقصة عامة طرحتها الهيئة، شاركت فيها 4 تحالفات وشركات عالمية متخصصة في تشغيل وصيانة القطارات، وبعد تحليل العروض المقدمة تم ترسية العقد على التحالف الفرنسي الياباني، لتقديمه أفضل العروض الفنية والمالية.

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وقع العقد من جانب الهيئة، مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وعن التحالف، ماري انج ديبون الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس، واكي هيكو نوزاكا مدير الاستثمار والخدمات في شركة ميتسوبيتشي للصناعات الهندسية الثقيلة، وتورو كيمورا نائب مدير عام البنية التحتية للمواصلات.

وقال الطاير إن التحالف، سيقوم بموجب العقد بتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، وكذلك (مسار 2020) إضافة إلى خدمات تشغيل ترام دبي، وجميع الأصول التابعة لنظام المترو والترام، شاملا القطارات، ومراكز التحكم، والمحطات والبنية التحتية التابعة لها، وكذلك توفير خدمات نقل الركاب على مستوى عال ومتوافق مع المتطلبات المتغيرة يومياً في أعداد الركاب على شبكة المترو والترام.

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