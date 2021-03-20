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سهم فيسبوك يقفز.. زوكربيرغ يغير لعبة الإعلانات مع أبل

FILE PHOTO: The Facebook logo is displayed on a mobile phone in this picture illustration taken December 2, 2019. REUTERS/Johanna Geron/Illustration/File Photo
فيسبوك
فيسبوك

سهم فيسبوك يقفز.. زوكربيرغ يغير لعبة الإعلانات مع أبل

يمثل الإعلان حوالي 98% من عائدات Facebook

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دبي - العربية.نت

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قفز سهم فيسبوك بأكثر من 4% فوق مستوى 290 دولارا للسهم الجمعة بعد التعليقات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ التي تشير إلى تحول في وجهة نظره بشأن تحديث خصوصية مستخدمي أجهزة أبل الذي قد يضعف إعلانات الشبكة الاجتماعية.

حارب زوكربيرغ مع شركة آبل بسبب مخاوف من أن الإعلانات المخصصة على Facebook قد تتضرر من تحديث نظام التشغيل المعروف باسم iOS 14 لأجهزة Apple iPhone و iPad.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أطلق Facebook حملة إعلانية للدفاع عن الإعلانات المخصصة. وتقول إن الإعلانات المستهدفة هي مفتاح نجاح الشركات الصغيرة.

لكن زوكربيرغ غير موقفه أثناء إجراء مقابلة معه على تطبيق Clubhouse. عندما سئل عن شركة Apple ، قال: "الحقيقة هي أنني واثق من أننا سنكون قادرين على إدارة هذا الموقف بشكل جيد وسنكون في وضع جيد" بحسب موقع investors.

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وأضاف: "أعتقد أنه من الممكن أن نكون في وضع أقوى إذا شجعت تغييرات Apple المزيد من الشركات على إجراء التجارة الإلكترونية على منصاتنا".

يحتوي كل جهاز iPhone و iPad على معرّف فريد يسمى IDFA. ويسمح تحديث iOS 14 القادم من Apple للمستخدمين بتعطيل قدرة التطبيق على تتبع أنشطتهم.

لكن Facebook والآخرين الذين يبيعون إعلانات الهاتف المحمول يعتمدون على هذا المعرف للمساعدة في توجيه الإعلانات للمستخدمين. يمثل الإعلان حوالي 98% من عائدات Facebook.

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