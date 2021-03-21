أرامكو توزع أرباحاً بـ 70.33 مليار ريال عن الربع الرابع 2020

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2020.

وتوزع الشركة 35.18 هللة للسهم عن الربع الرابع من 2020.

أما على صعيد الأداء السنوي للشركة، فقد ربحت شركة "‫أرامكو‬⁩" 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) في 2020 بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في العام 2019.

وعزت الشركة، في بيان على تداول، سبب الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار ⁧‫النفط‬⁩ الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.

هجمات متكررة على منشآت أرامكو

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

والأول من أمس الجمعة، أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة.

وفيما دانت الولايات المتحدة الهجوم واصفة إياه بمحاولة "إعاقة إمدادات النفط العالمية"، قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحافيين "ندين بشدة الهجمات على منشآت أرامكو السعودية".

إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن إمدادات البترول ومشتقاته في المملكة لم تتأثر من جراء الاعتداء على مصفاة تكرير البترول في الرياض.