بلوم إنفست للعربية: نتوقع تحقيق أرامكو أرباحاً سنوية بـ 90 مليار دولار هذا العام

أكد الرئيس التنفيذي لبلوم إنفست، عبدالله الرشود، في مقابلة مع "العربية" أن التوقعات تشير إلى أداء أفضل لشركة أرامكو في العام الحالي.

وتوقع الرشود "تحقيق أرامكو أرباحاً سنوية بـ 90 مليار دولار هذا العام".

وشرح أن النتائج المالية للشركة، في العام الماضي، أظهرت تأثرها من جانبين، أسعار البترول، والتدفقات النقدية، تبعا لتخفيضات الإنتاج.

واعتبر أن آفاق أسعار النفط مستقبلياً، وتوجهات الطلب على الخام، تشير إلى "عام أفضل لأرامكو في 2021".

وقال إن كل شركات العالم تأثرت بالجائحة، وكانت نتائج أرامكو للعام الماضي، أفضل من التوقعات قياسا لتأثير الجائحة.

ووصف تعديل تقديرات التدفقات النقدية للشركة إلى 35 مليار دولار، بأنه مرتبط بخفض الإنتاج وبالتالي تقليل حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة.

قلصت الشركة توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقا، وفقا لإفصاح للبورصة. وكان الإنفاق الرأسمالي 27 مليار دولار في 2020.

وأعلنت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم انخفاض صافي الربح 44.4%، إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.

توقع المحللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على رفينيتيف أيكون.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020، لكن الناصر قال إنه لا توجد نية لزيادة التوزيعات عن المتعهد به في العام الجاري.

وقال حسنين مالك، مدير أبحاث الأسهم في تليمر، إن "التوزيعات تتفق مع التوقعات، وهو أكثر ما يهم حملة أسهم أرامكو".

انخفض سهم أرامكو 0.6%، بعد إعلان الشركة نتائجها.

وتماسك السهم جيدا معظم فترات العام الماضي مقارنة بشركات النفط العالمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة.

فقدت أسعار النفط أكثر من خُمس قيمتها في 2020. وسجل خام برنت 64.53 دولار للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة، مقارنة مع حوالي 51 دولارا في/ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت أرباح شركات النفط الغربية الكبرى في 2020. وهبطت أرباح رويال داتش شل إلى أقل مستوى فيما لا يقل عن 20 عاما ومنيت إكسون موبيل، أكبر شركة طاقة أمريكية، بأول خسارة سنوية لها.